Halle Berry habla sobre los problemas de las actrices al cumplir los 40: "Tu carrera había terminado"

Halle Berry parece estar viviendo una segunda juventud en su carrera interpretativa y es que la actriz lleva unos años que está que no para. Desde 2017 ha estado en grandes películas como 'Kingsman: The Golden Circle', dando vida a Ginger o en su aparición en la tercera entrega de la saga de John Wick, siendo Sofia.De hecho, Halle parece que podría volver a aparecer de nuevo en la franquicia de Keanu Reeves en su cuarta película.

Además de estas grandes apariciones en películas de renombre, Halle ha podido volver a disfrutar de una aventura en solitario en la gran pantalla, algo a lo que no nos tiene acostumbrados, pero que en esta nueva oportunidad le ha salido muy bien.

Halle volvió a protagonizar una película, esta vez siendo Jackie Justice en 'Buried'. Esta historia cuenta la vida de la Jackie, ex luchadora de MMA que se verá obligada a subir al ring debido a que su hijo vuelve a su vida. A pesar de su edad Jackie vuelve a subirse al círculo de lucha enfrentando a sus mayores miedos.

Halle Berry y los problemas de la edad para los actores

Pero Halle Berry no es una actriz cualquiera y parece que los años no pasan por ella, a pesar de sus 54 años ha sido capaz de dar vida a una luchadora de MMA en su última película. Halle ha querido valorar cómo funciona la vida en el mundo de la interpretación explicando el problema de la edad: "Solía ser cuando cumplías 40 años que tu carrera había terminado... y quiero decir muy terminada", cuenta en una entrevista en EW.

"O tenías que esperar hasta que fueras lo suficientemente mayor como para poder hacer el papel de una abuela y entonces podías darle otro mordisco a la manzana, ¿verdad?", explica la actriz.

Y termina diciendo: "Quiero decir, no me puedo imaginar haciendo el papel de una luchadora de MMA a los 54 años. Aunque yo lo he hecho así que algo está cambiando, soy la prueba de ello"

