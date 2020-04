La historia del jersey navideño, las múltiples competiciones o las disputas por redes sociales entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds al fin tienen explicación.

El actor que interpreta a Lobezno y el que da vida a Deadpool tienen más en común de lo que esperábamos y no, no nos referimos a estar ligados con los X-Men, si no que esas peleas que vienen desde hace tiempo atrás se deben a una sola persona: Scarlett Johansson.

La actriz, que da vida a Viuda Negra, está metida en medio de sus disputas y Jackman ha confesado en una entrevista con The Daily Beast a que se debe. Dale al play al vídeo para ver qué pasó.

