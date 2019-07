Whitney Houston y Kevin Costner protagonizaron en 1992 'El Guardaespaldas'. Una película que se ha convertido en un clásico del cine de los años 90 gracias, en parte, a su impecable banda sonora con 'I will always love you' como el tema central.

Kevin Costner daba vida a Frank Farmer, un guardaespaldas que protege a la cantante Rachel Marron (Whitney Houston) tras recibir amenazas de muerte por parte de un asesino anónimo.

Ahora, el actor ha ofrecido una entrevista a 'People TV' donde ha revelado que se iba a hacer una segunda parte de la cinta con la mismísima Diana de Gales como protagonista.: "Fueron los estudios los que tuvieron la idea de hacer 'El Guardaespaldas 2' con Diana Gales y ella aceptó el papel', explica.

Costner apunta que fue Sarah Fergunson quien los puso en contacto: "Siempre respeto a Sarah porque ella es la que hizo posible la conversación entre Diana y yo. Ella fue la que lo facilitó y nunca dijo: 'Bueno, ¿y yo? Yo también soy una princesa'. Ella estaba muy a favor de la idea".

Además, el intérprete ha hablado de la llamada telefónica que mantuvieron: "Recuerdo que fue increíblemente dulce al teléfono cuando hacía las preguntas".

Y ha confesado que Lady Di tenía miedo de las escenas íntimas: "Ella dijo: '¿Vamos a tener una escena de besos?' Pero lo dijo de una manera muy respetuosa: estaba un poco nerviosa porque creo que su vida estaba muy controlada en ese momento. Y dije: 'Sí, va a haber un poco de eso, pero ya lo negociaremos bien".

Finalmente la película no pudo realizarse debido a que Diana de Gales fallecía de manera repentina el 31 de agosto de 1997 mientras estaba siendo perseguida en coche por varios paparazzi en París.

Por último el actor ha revelado que fue justo el día antes de su muerte cuando recibió el guion del film.

El guardaespaldas | Agencias

