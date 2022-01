Muere el actor y cantante Meat Loaf a los 74 años

Michael Lee Aday, más conocido por su nombre artístico Meat Loaf, ha fallecido en su casa este jueves según ha confirmado su agente. El artista ganó el Grammy y está considerado uno de los mayores nombres del rock. Con su álbum 'Bat Out of Hell' vendió millones de copias en todo el mundo. Tenía 74 años.

También traspasó la pantalla gracias al papel de Eddie en 'The Rocky Horror Picture Show' y la cinta de culto de David Fincher 'El club de la lucha'.

"Sabemos cuánto significó para muchos de vosotros y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso. Desde su corazón hasta vuestras almas...¡nunca dejéis de rockear!", ha dicho la familia de Meat Loaf en un comunicado.

Por su parte, su agente ha confirmado a Deadline que el cantante ha muerto al lado de su familia. Por el momento no se ha informado sobre la causa del fallecimiento.

Antes de su carrera musical, apareció en 'The Rocky Horror Picture Show'. La película de 1975 de Susan Srandon y Tim Curry se ha convertido en toda un clásico contemporáneo para los amantes del cine. Estuvo muy ligado al cine y en las décadas posteriores fue parte de cintas como 'El club de la lucha', interpretando a Bob, junto a Brad Pitt o Edward Norton. También, en la comedia de Mike Myers 'Wayne's World' y recientemente en la serie de Netflix 'Ghost Wars', junto a Vincent D'Onofrio.

Sin embargo, la mayor parte de su fama la adquirió en el apartado musical. Su álbum 'Bat Out of Hell' se encuentra entre los 35 álbumes más vendidos en la historia de los Estados Unidos. Y vendió en torno a 100 millones de copias en todo el mundo. Sus canciones 'Two of Three Ain't Bad' o 'Paradise by the Dashboard Light' son historia del rock.