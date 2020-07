El juicio de Johnny Depp contra el diario sensacionalista británico The Sun da un nuevo giro. Finalmente, las actrices Winona Ryder y Vanessa Paradis no testificarán a favor del actor. El equipo legal de Johnny Depp decidió que finalmente "no es necesario escucharlas", tal y como comunicaron al medio 'Deadline', por lo que la presencia ya anunciada de las actrices y ex parejas de Depp no tendrá lugar. La actriz y presentadora Amanda de Cadenet también fue citada inicialmente para declarar a favor del actor, pero cambio su opinión recientemente.

La denuncia contra el tabloide británico se inicia tras las informaciones del medio que definían y acusaban al actor de "golpeador de mujeres" en un artículo en el que se explicaba su juicio contra su ex mujer, Amber Heard. El actor y su defensa ha alegado siempre que él no golpeo en ningún momento a la actriz, por lo que Depp decidió entonces denunciar por difamación al medio sensacionalista.

La noticia de la ausencia de las actrices viene junto a nuevos datos sobre la batalla legar entre Johnny y Amber. El ex asistente de la intérprete ha confirmado ciertas informaciones sobre la violación de la que Heard había hablado anteriormente. A su vez, el anterior asistente de Depp reveló el momento concreto en el que el actor le solicitó el divorcio a su entonces mujer.

