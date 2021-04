El momento en que Sharon Stone pensó que había matado a su compañero en 'Instinto básico': "Estaba horrorizada, desnuda y manchada de sangre"

Las memorias de Sharon Stone, 'The Beauty of Living Twice', están dando mucho de qué hablar. Entre sus páginas la actriz se sincera sobre algunos aspecto de su vida y su carrera completamente desconocidos para sus fans.

Entre algunos de los más llamativos está el relato en el que confiesa que ella y su hermana fueron víctimas de abusos sexuales por parte de su abuelo. Otro de los momentos destacados es cuando Stone revela que cómo pagó el sueldo de Leonardo DiCaprio cuando nadie apostaba por él.

Pero, además, la intérprete habla del rodaje de una de sus películas más icónicas, 'Instinto Básico'. Cinto que protagonizó junto a Michael Douglas en el año 1992 en la que su imagen durante el interrogatorio ya es historia del cine.

Pues bien, en sus memorias Sharon Stone ha hablado de un terrible momento que vivió mientras rodaba la escena de sexo inicial del Thriller donde la actriz apuñalaba a una de sus víctimas en la cama.

Stone comenta que mientras rodaba esta escena pensó que realmente "había matado" a su compañero ya que el actor Bill Cable no respondía al terminar de grabar.

La estrella declara que ese ha sido uno de los momentos más horribles de su vida: "Estaba horrorizada, desnuda y manchada de sangre falsa". En el vídeo de arriba puedes ver el resto del relato de la actriz.

A partir de ahí, Sharon Stone ha asegurado tener muchas pesadillas durante la producción de la película. Incluso ha confirmado haber andado sonámbula a su coche totalmente vestida en repetidas ocasiones.

