Michelle Pfeiffer confiesa por qué nunca ha trabajado con su marido el David E. Kelley, creador de 'Big Little Lies'

Michelle Pfeiffer es una de las actrices más importantes de Hollywood y tiene gran títulos a sus espaldas como: 'Scarface', 'Mentes peligrosas' o 'Batman Returns' donde nos enamoró como Catwoman.

A nivel personal la actriz tiene una vida muy estable desde que empezó a salir en 1993 con el productor de televisión y guionista David E. Kelley. Desde entonces la pareja está juntos y tienen dos hijos en común, Claudia Kelley, a quien Michelle inició los trámites de adopción antes de su relación con David, y John Henry que nació en 1994.

Así, al poco de conocerse la pareja se enfrentó a la paternidad: "Cuando ella llegó, él y yo solo habíamos estado juntos durante unos dos meses", confesó Pfeiffer a 'Good Housekeeping en 2007'. "Así que teníamos a este niño con nosotros de inmediato, y... realmente pude verlo en una situación que ciertamente separaría a los niños de los hombres. Obviamente, él realmente estuvo a la altura".

"Ambos pudimos vernos como padres antes de que progresáramos en nuestra relación juntos, y de una manera extraña, eso nos quitó la presión. Teníamos algo más en lo que concentrarnos. Fue algo perfectamente sincronizado", explicaba.

"Quiero decir, es un testimonio real del tipo de persona que es, pero también del hecho de que a veces la forma tradicional de hacer las cosas no siempre es la mejor", terminaba diciendo sobre cómo ha sido su relación.

Pero, aunque el matrimonio es muy estable y se llevan especialmente bien nunca han trabajado juntos. Algo que puede extrañar teniendo en cuenta que Kelley a creado series tan relevantes como 'Ally McBeal' o 'Big Little Lies'.

"Escribe para mujeres como nadie", confiesa Michelle a 'The New Yorker'. Pero afirma que no quiere trabajar con él por este motivo: "He visto muchas parejas que parecen tener un gran matrimonio, y luego trabajan juntos y al año siguiente están solicitando el divorcio".

