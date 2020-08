Michele Morrone responde a las críticas sobre '365 DNI': "Hay que tener cuidado de no limitar el arte"

El actor del momento, Michele Morrone, ha defendido públicamente la película '365 DNI' que lo ha convertido en una estrella en todo el mundo. Incluso caras conocidas como la cantante Duffy ha intentado pedir a Netflix que retire la película polaca basada en la novela homónima de Blanka Lipińska, ya que fue víctima de secuestro y violación.

La película lleva semanas en la cima de las cintas más vistas en varios países y ahora espera la ya confirmada secuela. En una reciente entrevista con E! News Michele Morrone ha comentado: "Entiendo la controversia, y me alegro de que estemos hablando de ello".

Así defiende el protagonista la película: "Creo que tenemos que tener cuidado de no limitar el arte, así que no diría que no deberíamos permitir que existiera una película de ficción como esta, ¿porque entonces, qué pasa con las películas de guerra, crímenes, asesinatos y sí, laureadas películas sobre mafiosos? Esta película no está hecha para minimizar la realidad de la violencia sexual en el mundo. No quiero que la gente piense que este comportamiento está bien. No lo está. Creo que es bueno que la película haya causado que la gente hable de estos temas, así podremos concienciar más sobre ellas en nuestra sociedad".

Pero quiere dejar una cosa clara: "Creo que es importante recordar que esta película está basada en una obra de ficción. '365 DNI' era un libro muy exitoso en Polonia antes de que se hiciera una película. Cuando el público ve una película, creo que saben que lo que ven en pantalla no siempre es real, pero mi trabajo como actor es hacer que parezca real, hacerte conectar con Massimo aunque sea el jefe de la mafia. Confío en que el público sepa que esta película es una fantasía. A veces vemos películas y apoyamos al malo, pero seguimos sabiendo que es el malo haciendo cosas malas y, por supuesto, este comportamiento es completamente inaceptable en la vida real".

