Meadow Walker revela que le extirparon un tumor: "He recorrido un largo camino"

Meadow Walker está en un momento muy feliz en su vida y a pesar de ser privada sobre su vida, la hija de Paul Walker ha compartido en los últimos tiempos muchas alegrías y logros que ha conseguido tanto a nivel laboral como personal.

Hace unas semanas Meadow anunciaba por sorpresa en su cuenta de Instagram que se ha casado con su prometido Louis Thornton-Allan. En la boda la joven Meadow caminaba al altar junto a Vin Diesel, con quien tiene una relación inmejorable.

Pero ahora Meadow ha sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales con un detalle de su salud que nadie conocía. Según parece la hija de Paul Walker tenía un tumor hace dos años y ahora lo ha contado.

A través de una foto en Instagram la hija de Paul Walker compartía una foto de entonces y celebraba que todo saliera bien: "Hoy hace dos años. He recorrido un largo camino. Adiós, adiós tumor. Bendecida y agradecida".

¿Estará en 'Fast and Furious' Meadow Walker? Esto es lo que sabemos

Es una de las grandes incógnitas que hay entorno al final de la franquicia de 'Fast and Furious' y es que Meadow Walker podría aparecer en las dos últimas entregas de la saga. A día de hoy no hay una respuesta oficial, pero todo apunta a que la hija de Paul Walker estará en las películas.

En una entrevista que concedió Vin Diesel ya dejó una respuesta de lo más reveladora. Al ser preguntado al respecto el actor miró a cámara y dejó una sonrisa que deja claro cuales son sus planes.

Además, Jordana Brewster también ha querido hablar al respecto, eso sí, nadie se atreve a dar una respuesta tajante. En una entrevista con ET, la actriz de 'Fast and Furious' habla sobre la posibilidad de ver a Meadow: "Oh, si seguro, absolutamente. Creo que sí, me encantaría verlo. Ya veremos".

A lo que también quiso ahondar sobre lo que podría llegar para el final de 'Fast and Furious': "Ya han pasado 20 años, lo que es increíble. No tengo ni idea de cómo acabará. Desearía saberlo, pero estoy muy emocionada de poder descubrirlo. Y cada vez que veo a alguien en la familia, siempre les pregunto, '¿Qué crees que va a pasar? ¿Dónde vamos a ir?' Así que tengo mucha curiosidad".

La actriz sigue contando: "Me encantaría poder volver a traer a tanta gente como pudiera. Me encantaría volver a ver a Gal Gadot, me encanta. Y también me gustaría ver de nuevo a Eva Mendes, hablando de mujeres con poder. Creo que eso sería increíble".

Y para terminar: "He estado en el consejo de 'The Little Market' durante unos tres años. Hannah, una de las fundadoras, me pregunto hace unos meses si quería unirme al evento y dije que sí". Así que es genial poder estar aquí en persona porque ya tuvimos un encuentro por Zoom el año pasado. Es fantástico ser capaces de estar aquí en persona, celebrando y también conociendo a algunos de los artistas, algo que no pensaba que fuera a pasar así que es genial".

