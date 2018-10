El mayor miedo de Chris Hemsworth sobre la vida de sus hijos

Puede ser el gran Thor en el universo Marvel, pero el gran papel de la vida de Chris Hemsworth es el de padre.

El actor, casado con la española Elsa Pataky, tiene tres hijos pequeños junto a los que siempre se le ve en diferentes aventuras en su Instagram.

Hemsworth ha hablado largo y tendido sobre su relación con ellos, la fama y el dinero en una entrevista para GQ Australia.

"Recuerdo que de joven estuve ahorrando para una tabla de surf. Costaba como 600 pavos y ahorré durante un año entero con ayuda de mi padre. Ni siquiera quería usarla por miedo a dañarla. Me enseñó tantas lecciones sobre apreciar las cosas y trabajar duro para conseguirlas.

Cuando pienso en mis hijos, no quiero que se pierdan esa alegría. Elsa y yo hablamos mucho sobre cómo queremos conservar esa apreciación y respeto por las cosas. No quiero que se sientan privilegiados de ninguna forma. El hecho de que tenemos dinero y sus padres son famosos, de que de alguna manera son especiales, eso me asusta porque nosotros crecimos sin dinero".