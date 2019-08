El actor Matthew McConaughey ha participado en películas que ya están consideradas como unas de las más importantes de los últimos años, como 'Interstellar' o 'El lobo de Wall Street'. Además, ya cuenta con un Oscar por su interpretación en 'Dallas Buyers Club'.

Pero al margen de la profesión por la que ha conseguido un éxito internacional, también está interesado por la enseñanza: lo que le llevó a impartir cursos en la Universidad de Texas en Austin ya en el año 2016.

Ahora McConaughey ha decidido implicarse de lleno en este nuevo proyecto con el que seguirá desarrollando su carrera, convirtiéndose finalmente en profesor titular del centro. La clase que hasta el momento ha estado impartiendo con la ayuda de otro docente, se trata de producción desde el guion hasta la pantalla en el Moody College of Communication.

El decano de la Universidad, Jay Bernhardt ha revelado la noticia a través de un comunicado, confesando que "estamos muy orgullosos de darle la bienvenida al profesor McConaughey para unirse oficialmente a nuestro mundo de clases en la facultad", ya que "Matthew se preocupa por nuestra universidad y estudiantes, y estamos emocionados de que comparta su tiempo y su talento para ayudar a la próxima generación de innovadores y líderes de los medios de comunicación".

El intérprete también le ha dedicado unas palabras a la facultad, y es que confiesa que "es la clase que me habría gustado tener cuando estaba en la escuela de cine. Trabajar con estos estudiantes me da la oportunidad de prepararles. Hacer películas, transformar las palabras del papel en grabaciones es a la vez ciencia y arte. No importa el tiempo ni la generación".

Para concluir diciendo que "los elementos para la verdad y la alegría verdadera por el proceso son eternos. Ese siempre será nuestro enfoque en las clases".

