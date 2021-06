¿La mató? Aclarado el misterio sobre lo que pasó con la mujer de Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

'Érase una vez en Hollywood' es la película más reciente que ha firmado Tarantino, en 2019, y con la llegada de su novena película, parece que el final de Tarantino como cineasta está cada vez más cerca.

La película nos sitúa en el Hollywood de finales de los sesenta, haciendo así un homenaje a esa época en la que el propio director se crió en Los Ángeles. La historia cuenta las vivencias de Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, un actor venido a menos, y su doble de acción, Cliff Booth, a quien da vida Brad Pitt. En esta etapa de cambio en la industria del cine, ambos personajes tienen que adaptarse a la nueva época que les viene encima.

Y, como no podía ser de otro modo, una película de Tarantino está llena de misterios sin resolver tras la consecución de los títulos de crédito. Uno de los más famosos, es el interior de ese maletín brillante de 'Pulp Fiction'. Normalmente, estos secretos terminan por no ser resueltos nunca, pero, con la llegada de la novela de 'Érase una vez en Hollywood' uno de las grandes incógnitas de la película ha sido resuelta.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en 'Once Upon a Time in Hollywood' | Sony Pictures

Y es que, por fin, se ha desvelado el destino de la mujer de Cliff Booth. Si bien en la película se rumorea que fue el propio Cliff el que asesinó a su mujer, nunca llega a quedar claro si fue un trágico accidente en el bote del matrimonio o, por el contrario, se trata de un asesinato.

Ahora, en la novela que ha presentado Tarantino, esto se resuelve. Según recoge SlashFilm, Tarantino, a pesar de dejar muy claro que Cliff está profundamente arrepentido de lo que pasó, afirma que no fue ningún accidente. En efecto, Cliff Booth asesinó a su mujer. Así aparece narrado: "En el momento en el que Cliff disparó a su mujer con el arpón, sabía que era una mala idea".

El libro continúa explicando que el impacto "le dio un poco por debajo del ombligo, partiéndola por la mitad, las dos partes cayeron a la cubierta del barco haciendo ruido. Cliff había detestado a esta mujer durante años. Pero en el momento que la vio partida en dos... años de resentimiento y malos pensamientos se evaporaron".

Parece que Quentin no ha dejado absolutamente ninguna duda de lo ocurrido, y el misterio está resuelto.

Seguro que te interesa:

Margot Robbie confiesa que le escribió una carta a Quentin Tarantino antes de trabajar con él en 'Érase una vez en... Hollywood'