"Lo más ostentoso posible": Lo que Rami Malek ha hecho con la dentadura de Freddie Mercury después de 'Bohemian Rhapsody'

'Bohemian Rhapsody' sigue acumulando éxitos convertida ya en un fenómeno, y en plena víspera de los Oscar todos los ojos están puestos en Rami Malek, nominado a Mejor Actor por su encarnación de Freddie Mercury.

Malek, que contó con la ayuda del guitarrista original de Queen Brian May, ha confesado en más de una ocasión que su fascinación por Freddie mientras desarrollaba el papel ha sido absoluta.

Uno de sus momentos más extremos es probablemente este, en el que confiesa a Ellen qué hizo con los dientes prostéticos que llevó en la película como parte de la caracterización del cantante.

"Me costó un tiempo acostumbrarme a los dientes, pero para el final les había cogido tanto cariño que me sentía desnudo sin ellos, eran muy Freddie. Me los quedé y pensé, '¿qué haría Freddie?', se los quedaría y haría la cosa más ostentosa posible.

Así que... ¡Los mandé bañar en oro! Ahora tengo un molde de oro de Freddie, creo que le gustaría".

· · ·

