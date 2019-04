Marvel introduce su primera trama abiertamente gay en 'Vengadores: Endgame' en una escena que nadie esperaba

"ERA IMPORTANTE PARA NOSOTROS"

Los 'Vengadores: Endgame' ha recaudado en España 2 millones de euros en un solo día. El film cierra una etapa dentro del Universo Marvel y ha suscitado una gran expectación ante el final sin precedentes. Ahora Joe Russo ha hablado sobre un momento que muchos estaban esperando dentro de la Casa de las Ideas, la primera trama gay de Marvel que veremos en 'Endgame'. Si aun no has visto esta película te avisamos que esta noticia contiene información sobre ella pero no desvela ningún spoiler sobre la trama principal.