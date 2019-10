Martin Scorsese ha presentado 'El Irlandés' ('The Irishman') en el Festival de Cine de Londres, su película menos convencional hasta la fecha que será distribuida por Netflix, junto a Robert De Niro y Al Pacino.

Lejos de dejar atrás la polémica, el director ha vuelto a abordar la cuestión de las películas de Marvel, que tanta indignación ha despertado entre muchos sectores de Hollywood.

"No es cine, es otra cosa. Los cines se han convertido en parques de atracciones. Todo eso está bien pero no invadan todo lo demás en ese sentido... Está bien para los que disfrutan ese tipo de películas, y por cierto, sabiendo ahora lo que va con ellas, admiro lo que hacen. No es lo mío; simplemente no lo es. Es crear otro tipo de audiencia que se piensa que el cine es eso".", aseguraba el veterano cineasta.

Durante la rueda de prensa también instó a los responsables de los cines a "dar la cara" y poner películas "que son narrativas" en lugar de llenarlos con superproducciones como las de Marvel.

Sus anteriores declaraciones ya le valieron contestaciones de estrellas de la franquicia como Samuel L. Jackson o Robert Downey Jr.:

Robert Downey Jr. (Iron Man) pone en su sitio a Scorsese tras sus declaraciones sobre las películas de Marvel