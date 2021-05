"¿Lobezno?": La foto de Mario Casas en tirantes y marcando brazos donde se parece a Logan

Liam Hemsworth, Henry Cavill o Tom Hardy son algunos de los nombres que más peso han ido adquiriendo en los últimos meses, en lo que al reemplazo de Lobezno se refiere. Como sabéis, nuestro querido Hugh Jackman no volverá a meterse en la piel del superhéroe licántropo y no porque ya no se encuentre en condiciones, ya que a sus 52 años su estado físico es inmejorable, sino más bien por las exigencias de los productores y mandamases de Marvel.

Hasta ahora, Jackman ha sido el único actor que ha interpretado a James Logan en la ficción y seguro que nos costará algún tiempo acostumbrarnos a la imagen del nuevo Wolverine. Los seguidores de Lobezno no paran de sugerir nombres, porque a parte de los mencionados, los fans de la saga también han propuesto a Zac Efron, Scott Eastwood o Tom Hardy como posibles reemplazos de Jackman.

Hablando de posibles sustitutos… ¿Os imagináis cómo sería un Lobezno made in Spain? Pues bien, hoy os traemos una imagen con la que contribuir a todas vuestras elucubraciones y fantasías. Fruto de la causalidad o no, lo cierto es que uno de nuestros actores patrios más reconocidos se ha dejado fotografiar con la prenda de vestir por excelencia del personaje de James Logan. En su última publicación en redes sociales, hemos podido ver a Mario Casas ataviado con la típica camiseta de tirantes que suele llevar este X-Men y en una pose en la que solo le faltarían las garras retráctiles del Lobezno.

Seguramente en el momento en el que fue tomada la instantánea, Mario no cayó en la cuenta del significativo parecido que guardaba con Logan. Sin embargo, su hermana Sheila no ha tardado en percatarse de ello, por lo que le ha dejado el siguiente comentario en el tablón: "Lobezno". A la imagen también ha reaccionado su hermano Christian que le escribía "Ouuuu mamaaa", así como algunos de sus compañeros de profesión como Luis Fernández o Aurora Carbonel.

