Lupita Nyong'o habla sobre cómo será 'Black Panther 2' sin Chadwick Boseman

La estrella de 'Black Panther', Chadwick Boseman, a sus 43 años, murió en agosto de 2020 de cáncer de colon. Tras una larga batalla que duró 4 años, Boseman nos deja atrás. Esto hace que nos preguntemos cómo va a ser 'Black Panther 2'. Lupita Nyong'o que interpretó a Nakia, la antigua amante de T'challa (Boseman), nos da algunas pistas.

Aunque no nos sorprende que una película de Marvel no se pueda desvelar mucha información, Lupita Nyong’o nos lo reafirma, y dice en 'Good Morning America': "En la verdadera forma de Marvel, no tengo nada que decirte". Estos comentarios de Nyong'o se producen después de que Disney confirmara que Marvel Studios no volverá a dar vida al personaje de Boseman, sino que "explorará el mundo de Wakanda y los ricos personajes presentados en la primera película."

"Va a ser diferente, por supuesto, sin nuestro Rey para volver a ese mundo, pero sé que todos nosotros estamos dedicados a imaginar o continuar su legado en esta nueva Pantera Negra, y (el director) Ryan Coogler tiene algunas ideas muy, muy emocionantes que estoy deseando llevar a la vida con el resto de la familia", reveló Nyong'o en una entrevista en 'Good Morning America'.

Sentimos su pena a través de sus palabras, pero a la vez lanza un mensaje esperanzador, dejándonos intrigados por esas nuevas ideas tan emocionantes de las que habla.

