Leonardo DiCaprio le compra a su madre esta impresionante mansión de 7,1 millones de dólares

Leonardo DiCaprio, que se encuentra actualmente rodando a las órdenes de Martin Scorsese 'Killers of the Flower Moon', no escatima en gastos cuando se trata de su familia, y en concreto de su madre, a la que le une una estupenda relación.

El actor vivió una infancia muy humilde junto a su madre en Los Ángeles, cuando ambos vivieron juntos en barrios conflictivos, como te contamos en el vídeo de arriba. Quizá por eso el famoso actor quiere ofrecer ahora a Irmerlin Indenbirken todo tipo de lujos que su exitosa carrera y ganancias le permiten adquirir.

El actor Leonardo DiCaprio y su madre en el Festival de Berlín | Getty

Así, Leonardo DiCaprio ha decidido comprar una mansión en Los Angeles valorada en 7,1 millones de dólares que anteriormente ha pertenecido al actor de 'Modern Family' Jesse Tyler Ferguson y su pareja, Justin Mikita.

La casa, un inmueble de inspiración colonial, tiene cuatro dormitorios, cinco baños, una fantástica piscina y todo tipo de comodidades, como puedes ver aquí.

Esta no es la primera vivienda que el actor compra en Los Feliz, pues en 2018 ya compró una casa de 4,9 millones de dólares para su padre, George DiCaprio, y su madrastra, Peggy Ann Farra. Resulta que ambas propiedades están muy cerca, y solo las separa una distancia de 6 minutos en coche.

Leonardo DiCaprio junto a su padre, George DiCaprio | Getty

Por el momento Leonardo DiCaprio continuará viviendo en Sunset Strip, que está a solo 30 minutos en coche de las casas de sus padres.

