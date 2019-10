Podemos decir que Kirsten Dunst es una de esas actrices que lleva toda la vida trabajando. Aún siendo una niña interpretó a Claudia en 'Entrevista con el vampiro'. Después llegaron otros grandes papeles como en 'María Antonieta' de Sofia Coppola. Ahora se ha pasado al terreno de las series y triunfó con 'Fargo' y lo hace ahora con 'On Becoming a God in Central Florida'.

Hace unas semanas la actriz recibió una estrella en el Paseo de la Fama como reconocimiento a su larga y prolífica carrera. Y los medios se hicieron eco. El encabezado de la información de Reuters decía: 'Kirsten Dunst, más conocida por su papel de novia de Spiderman, recibe una estrella en el paseo de la fama de Hollywood'. La forma de reducir a un papel su carrera como actriz parece haber enfadado a la intérprete. Sus seguidores rápidamente puntualizaron que la actriz era mucho más que Mary Jane, la novia de SpiderMan.

Ahora la actriz ha aparecido en The Talk, donde ha hablado de lo que le pareció el tratamiento de la noticia. Encuentra todas sus declaraciones en el vídeo de la noticia.

