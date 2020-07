Kevin Spacey ha reaparecido para hablar en una conferencia virtual de una empresa alemana.

El actor, a quien Hollywood le dio la espalda tras aparecer acusaciones de abuso sexual contra él hace unos años, se ha dejado ver unos meses después de que se retirasen los cargos contra él en Los Angeles con un discurso que no ha dejado indiferente a nadie.

Asegurando que no le gusta decirle a la gente que entiende su situación, en este caso con lo que estamos viviendo asegura que puede "empatizar con lo que se siente cuando tu mundo de repente se para".

"No creo que sea una sorpresa para nadie que mi mundo cambió completamente en otoño de 2017. Mi trabajo, mis relaciones y mi posición en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas. Y si bien es posible que nos hayamos encontrado en situaciones similares, aunque por razones muy diferentes, sigo creyendo que algunas de las luchas emocionales son muy parecidas. Y por ello tengo empatía por lo que se siente cuando te dicen que no puedes volver al trabajo, o que puedes perder tu trabajo, es una situación de la que no tienes absolutamente ningún control".

La comparación de Spacey de su situación con la crisis que vive el mundo por el COVID-19 no ha sentado muy bien en redes sociales.

"Estaba tan ocupado definiéndome por lo que hacía que cuando paró, no tenía ni idea de qué hacer. Me pregunté lo que nunca me había preguntado, 'si no puedo actuar, ¿quién soy?", añadía.