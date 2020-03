Kevin Hart se niega a ceder a un chantaje y se disculpa por adelantado por haber hecho "cosas malas"

Kevin Hart | GTRES

Kevin Hart ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram confesando haber cometido "un gran error de juicio" que podría salir a la luz debido a un tercer implicado. El actor se ha disculpado públicamente con su mujer y sus hijos por lo que pudiera pasar tras no ceder a un intento de chantaje, diciendo que prefiere confesar sus errores a que alguien intente beneficiarse económicamente de ellos. Hart ha pedido perdón a su mujer, embarazada de su primer hijo, asegurando que no es perfecto y que "se puso a sí mismo en un mal ambiente donde sólo pueden ocurrir cosas malas". El portal TMZ ha asegurado que la "prueba" con la que el actor está siendo extorsionado es un vídeo de contenido sensible en el que se le ve en una situación comprometida con otra mujer. Las autoridades ya están involucradas en el caso. Kevin Hart tiene pendiente el estreno de 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' junto a Dwayne Johnson y Karen Gillan el próximo diciembre.

