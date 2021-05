Aunque el Universo Marvel está tan pensado y cuidado al detalle que parece difícil encontrar errores, ha habido un personaje que ha causado bastante polémica desde su elección.

Se trata de El Anciano, interpretado por Tilda Swinton en 'Doctor Strange' y posteriormente en 'Vengadores: Endgame'.

Este sabio personaje ancestral tuvo un cambio de género, pero Marvel fue acusado de 'whitewashing' al elegir a una actriz caucásica para un papel tradicionalmente asiático en los cómics.

Tilda Swinton en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Ahora Kevin Feige se ha sincerado al respecto en un reportaje para Men's Health.

"Creímos que estábamos siendo tan inteligentes, y tan vanguardistas. No vamos ha hacer el cliché del viejo y sabio hombre asiático. Pero en realidad fue una llamada de atención decir, 'espera un momento, ¿no hay otra manera de hacer esto? ¿No hay otra forma de no caer en el cliché pero elegir un actor asiático?'. Y la respuesta a eso es, por supuesto, sí", confiesa.

Ciertamente los tiempos han cambiado en la industria y siguen cambiando en pos de la diversidad y más conscientes de la apropiación cultural, algo que en muchas maneras se abordará en el nuevo proyecto que promocionan, 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings', la primera película de Marvel con un protagonista asiático.

