Joseph Gordon Levitt cuenta que saboteó varias veces su participación 'Diez razones para odiarte'

A veces cuando piensas en el papel que ha interpretado un actor para una película o serie, no se te ocurre pensar que este no hubiese querido cogerlo en principio, pero esto es precisamente lo que le pasó a Joseph Gordon Levitt con el papel que le dio la fama, 'Diez cosas que odio de ti'.

Según ha contado el actor para Vanity Fair, su intención no pasaba por hacer películas comerciales de instituto románticas como esta de los años 90.

"Seré honesto, no estaba convencido de hacer 'Diez razones para odiarte' cuando leí el guion por primera vez. Yo estaba como, "No quiero hacer una de estas comedias románticas de instituto. Quiero hacer películas serias". Eso es todo lo que quería hacer cuando tenía esa edad. Iba a cines de autor y veía películas procedentes de Sundance. Viendo Sling Blade y Reservoir Dogs y Soderbergh y Tarantino. Eso es lo que quería hacer. Y aparecieron 'Diez razones para odiarte' y yo dije: "Nah. NO".

Sus ganas por tomarse en serio su carrera y hacer películas con un calado más profesional le hacían intentar evitar películas como esta, aunque hubo gente en su vida que le intentó hacer recapacitar.

"Un grupo de personas en mi vida, mi agente y ya sabes, otras personas decían: "¿Estás seguro? Solo considéralo, este es uno bastante bueno de estos. Y sabes que probablemente sería algo bueno. Solo por intentar". Hice una audición para dos papeles cuando hice una audición para 'Diez razones para odiarte'. Hice una audición para el papel que interpreté de Cameron, y también hice una audición para el papel que realmente quería. Lo que me pareció divertido fue el personaje de Michael que interpretó David Krumholtz. El director me ofreció el papel de Cameron y yo dije: "Uh, ugh".

Por último, Levitt cuenta cuál fue su impresión sobre algunas ideas de la película y su impresión a día de hoy sobre haber hecho la película al final.

"Recuerdo haberme reunido con él y haberle dicho: "Esto no tiene sentido. Esto es muy cursi y esto también''. Escucharon algunas de mis ideas, pero sobre todo creo que estaba equivocado y que estaba siendo demasiado serio con todo. Afortunadamente, lo hice. Hice el papel. Casi no lo hice, pero afortunadamente lo hice ... Estoy muy contento de haber hecho esa película. No solo porque es una película que todavía adora el público 20 años después, sino que la experiencia es en realidad lo que más me gusta de todo eso. Nos lo pasamos muy bien".