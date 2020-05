Disney lleva planteándose muchos meses retomar la franquicia de 'Piratas del Caribe', pero hacerlo de una forma muy distinta, a modo de reboot. De este modo, parece que Johnny Depp, que está inmerso en una batalla legal con su exmujer Amber Heard, quedaría fuera de la nueva entrega, aunque otras fuentes cercanas a We got this Covered admiten que Disney está considerando traerle de regreso.

Así, según afirma Daniel Ritchman y DisInsider, el estudio se centra ahora en que sea una mujer la cabeza visible de la nueva etapa de 'Piratas del Caribe', y la candidata que está en lo alto de la lista es Karen Gillan, a quien has visto como Nébula en 'Guardianes de la Galaxia' y otras cintas de Marvel y que ha coprotagonizado las nuevas de 'Jumanji' junto a Dwayne Johnson.

El proyecto en cualquier caso ya ha zarpado y Ted Elliot, que ha trabajado en otras entregas de 'Piratas del Caribe', se encargará del guión junto a Craig Mazin ('Chernobyl').

Seguro que te interesa:

¿Recuerdas al hijo de Orlando Bloom y Keira Knightley en 'Piratas del Caribe'? Ahora es un apuesto empresario