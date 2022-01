Jim Carrey reaparece por su cumpleaños: "Tengo 60 años y soy sexy"

Jim Carrey acaba de cumplir años este 17 de enero y, aunque parezca increíble, el actor ya ha llegada a la década de los 60.

El intérprete ha reaparecido en su cuenta personal de Twitter donde ha publicado un vídeo riéndose de sus recién estrenados 60 años. Así, Carrey aparece con su particular mueca en el rostro imitando la voz de un anciano: "'¡Tengo 60 años y soy sexy! Y esta noche voy a comer crema de maíz y melocotones colados".

Mientras escribe junto al post: "¡Es mi cumpleaños! ¡Guau! ¡Soy viejo pero soy oro! ¡¡¡Los amo a todos!!!".

Un tiempo desaparecido

Jim Carrey empezó en la década de los 80 su carrera como cómico actuando en clubes de Hollywood pero no fue hasta 1990 cuando llegó su gran oportunidad tras ser elegido para la serie de televisión 'In Living Color'.

Tras ello, Carrey se convirtió en uno de los actores más importantes de los años 90 con películas tan significativas como: 'Ace ventura, detective de máscotas', 'Dos tontos muy tontos' o 'La máscara'.

El actor es uno de los humoristas más importantes del cine pero también ha demostrado ser un gran intérprete dramático con títulos como: 'El show de Truman', 'The Majestic' y 'Eterno resplandor de una mente sin recuerdos'.

Jim Carrey sigue con su carrera interpretativa y pronto lo veremos en la secuela 'Sonic, la película' interpretando de nuevo al Doctor Eggman. Pero, en los últimos años, Jim Carrey ha estado bastante desaparecido del ojo público. Así, él mismo reconocía a 'The Hollywood Reporter en el año 2018: "Simplemente ya no quería estar en el negocio".

"No me gustaba lo que estaba pasando, las corporaciones asumiendo el control y todo eso. Y tal vez es porque me sentí atraído por un tipo diferente de salida creativa y realmente me gustó el control de la pintura, de no tener un comité en el camino diciendo dime cuál debe ser la idea para apelar a un cuadrante de cuatro lo que sea", decía.

