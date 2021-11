Jennifer Lawrence reacciona a que Leonardo DiCaprio haya cobrado más que ella en 'No mires arriba'

La brecha salarial y la paridad en Hollywood es una lucha que lleva años intentando abrirse paso en la industria. Ahora se ha revelado que el ambicioso proyecto de Netflix 'No mires arriba' ('Don't Look Up') también ha hecho distinciones entre sus dos protagonistas.

En un reportaje con Vanity Fair, se ha dado a conocer el sueldo del dúo de estrellas de la película, y mientras que Jennifer Lawrence ha ganado 25 millones de dólares, su co-star Leonardo DiCaprio se ha embolsado 30 millones. Es decir, un 20% más que Lawrence.

Más allá de sus protagonistas, 'No mires arriba' cuenta con un gran plantel de conocidos actores como Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Mark Rylance y Ariana Grande. Sin embargo llama la atención la brecha entre los 'cabeza de cartel'.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, protagonistas de 'No mires arriba' | Netflix

Jennifer Lawrence se pronuncia

Durante la entrevista Jennifer ha roto su silencio al respecto de forma muy clara.

"Yeah, yo también lo he visto... Mira, Leo trae más taquilla que yo. Soy extremadamente afortunada y feliz con mi acuerdo. Pero en otras situaciones, lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en el entorno laboral lo han visto también, es que es extremadamente incómodo pedir un salario igualitario", reconoce.

"Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es brecha de género pero no te saben decir exactamente lo que es", añade.

'No mires arriba' es una cinta de Adam McKay y se estrena el 24 de diciembre, prometiendo ser uno de los grandes títulos de estas navidades.

La cinta cuenta la historia de dos astrónomos mediocres que deben emprender una gira mediática descomunal para avisar a la humanidad de la llegada de un cometa que va a destruir la Tierra.

Seguro que te interesa

Jennifer Lawrence relata su aterradora experiencia en un avión: "Íbamos a morir todos"