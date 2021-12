Jennifer Lawrence confiesa que trabajar con Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet fue un "infierno"

'No mires arriba' es el último trabajo de Adam McKay. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de este año. Cuenta con un reparto muy llamativo, repleto de estrellas como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y Jennifer Lawrence que han trabajado juntos por primera vez, y tal y como ha confesado Lawrence, no parece haber sido todo tan fácil.

Jennifer Lawrence no ha dudado en confesar algunos momentos no tan agradables por los que tuvo que pasar durante el rodaje de 'No mires arriba', sobre todo, la relación que tuvo con Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

El "infierno" junto a DiCaprio

Durante una aparición en 'The Late Show', la actriz confesó que trabajar con Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet ha sido un "infierno" por muchas razones.

De hecho, Jennifer Lawrence hizo hincapié en uno de los primeros días de rodaje, que recuerda como "el día más insoportable de mi vida". Tal y como explicó Lawrence, la estaban "volviendo loca", fue un conjunto de cosas, en palabras de la actriz, "no sé exactamente qué fue, por un lado, estaba Timothée muy emocionado por poder estar fuera de casa durante el confinamiento, fue como su primera escena. Leo por su parte eligió la canción que puso en el coche y no paraba de hablar de la canción y la letra…"

Entre risas, Jennifer Lawrence finalmente dijo "solo recuerdo sentirme miserable ese día, fue un infierno".

También hubo palabras bonitas

Dejando las bromas a un lado, Jennifer Lawrence también dedicó palabras de afecto, y reconoció que al final, fue "genial" trabajar con todo el equipo, incluso con Timothée Chalamet a quien le dedicó una mención especial: "Es un actor con muchísimo talento" aunque nota la diferencia de edad que hay entre ambos.

En otra entrevista con Vanity Fair, la actriz también sacó a la luz la brecha salarial que sigue existiendo en Hollywood: Leonardo DiCaprio ganó un 20% más que ella en esta película.

