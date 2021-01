Jaret Leto habla sobre la extraña desaparición de su Oscar: "Descubrí que lleva perdido tres años"

Ganar un Oscar es el mayor reconocimiento para un actor a lo largo de su carrera. Por ello, perder la estatuilla que tanto cuesta ganar es todo un drama. Algo que le ha pasado a Jaret Leto quien se hizo con el galardón en el año 2014 por su interpretación en 'Dallas Buyers Club' pero ahora no sabe dónde se encuentra le premio.

"Descubrí que lleva perdido tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo", explica en su reciente visita a 'The Late Late Show' con James Corden.

"Ha desaparecido por arte de magia", afirma. "Podría estar en algún lugar, pero todo el mundo lo ha buscado por todas partes. Espero que esté en buenas manos donde sea que esté. No lo hemos visto desde hace bastante tiempo".

Cuando el presentador le plantea la posibilidad de que se lo hayan robado dice: "Creo que es una buena posibilidad, no es algo que alguien tire accidentalmente a la basura".

"Recuerdo la noche que lo conseguí, se lo pasé a tanta gente", comentaba. "Estaba golpeado y rayado, pero la gente se divirtió haciéndose fotos con él. Es bueno compartirlo, así que espero que alguien lo esté cuidando bien".

