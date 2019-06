Courteney Cox de 'Friends' sube una foto convertida en hombre y básicamente es Jared Leto

Todo empezó con una foto subida por Jared Leto en la que aparece el actor con una larga y brillante melena morena. El actor Zack Braff, que recordarás de la serie 'Scrubs', bromeó que tenía cierta semejanza con Courteney Cox, la eterna Monica de 'Friends'.

La actriz debió verlo y decidió seguir con la broma. Utilizando el famoso filtro de Snapchat capaz de cambiarte de sexo o convertirte en un bebé, Courteney consiguió ser 'el doble' de Jared Leto, como demuestra en la imagen que puedes ver en el vídeo.

La imagen ha encantado a sus seguidores, e incluso su compañera en la serie Lisa Kudrow ha contestado a la publicación. Gwyneth Paltrow y Justin Theroux también han alucinado con la foto. ¡No es para menos, Courteney y Jared podrían ser gemelos!

Courteney está dando grandes momentos desde su cuenta de Instagram, y es que desde que decidió entrar en esta red social no deja de sorprendernos. Jared Leto se encuentra actualmente rodando 'Morbius', donde interpreta al vampiro del Universo Marvel, de ahí su larga y oscura melena.

