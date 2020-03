Jared Leto explota contra Warner Bros y 'Escuadrón Suicida': "¡Que les den!"

Jared Leto se quedó con ganas de tener una mayor participación en la película de David Ayer, 'Escuadrón Suicida'. Al parecer, el actor confesó que no entendía por qué aparecía tan poco en el metraje después de haber grabado tantas escenas. Muchas de ellas no pasaron el corte final y no llegaron a la gran pantalla.

El actor, aprovechando que ya ha terminado el tour promocional de la película, ha llegado más lejos, y en un campamento con los fans de su grupo musical, 30 Seconds To Mars, ha atacado incluso a Warner Bros y 'Escuadrón Suicida'.

Uno de los seguidores que asistió al evento publicó en Tumblr un resumen de lo que el actor dijo hablando de su decepción con la película. En el post parafraseaba las palabras de Leto que decía que se sentía "en cierta manera engañado de participar en algo que le había sido presentado de manera muy distinta; pensando que se trataría de algo más artístico de lo que finalmente fue, sintiéndose abrumado por todo el odio en relación a su look y elecciones".

El fan compartió también en la publicación un vídeo del actor hablando sobre Warner Bros diciendo "¡Que les den!". Al parecer Jared Leto estaba refiriéndose a las limitaciones de su contrato, en donde la productora le prohibía hacer cosas arriesgadas como escalar, uno de los hobbies del intérprete. Por eso insultaba a Warner Bros de esa manera.

Sin embargo, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia sacando el vídeo de contexto y modificando las palabras del actor. Por eso, el fan ha borrado su publicación en Tumblr para terminar la polémica.

Disgustado por sus pocas escenas en 'Escuadrón Suicida', Jared Leto ha dejado caer que no está seguro de participar en las siguientes entregas. Aunque sí confesó en su día que le gustaría aparecer en la película en solitario de Batman, protagonizada Ben Affleck.

¿Qué te parece el trato que le han dado al Joker de Jared Leto en DC? ¿Hubieras explotado tú también?