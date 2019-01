James Wan pide "paz" entre los fans y los haters de 'Aquaman'

Si hay algo que nunca puede faltar a una superproducción son sus haters. Aunque este grupo de indignados sea habitualmente superado por sus fans, los primeros tienden a hacer siempre más ruido, salvo, según parece, en el caso de 'Aquaman'.

La mayoría de cineastas deciden pasar por alto este tipo de comentarios, sin embargo, James Wan ha querido responder, no solo a aquellos internautas a quienes no les ha gustado su última película protagonizada por Jason Momoa, sino también a quienes les ha gustado, pidiendo "paz" entre ambos bandos.

Después del esperado estreno de la nueva película de Worlds of DC, las primeras críticas y su éxito en taquilla vaticinaban un nuevo triunfo para la franquicia de superhéroes de 'Liga de la Justicia'.

No obstante, no todo el mundo en la red opinó como los críticos, y muchos seguidores insatisfechos decidieron publicar su desencanto con la superproducción en la red. Sin embargo, aquellos que sí habían disfrutado de la cinta, no dudaron en salir a defenderla, respondiendo o según Wan "acosando" a los haters.

Cansado de numerosos tuits de intimidación, Wan respondió: "Me ha llamado la atención que algunas personas están siendo acosadas por algunos fanáticos por no gustarles AQM. Por favor, no hagáis eso. No es el tipo de apoyo que quiero. Sed respetuosos. Viceversa, está bien que no guste mi película, pero no es necesario que me ataquéis personalmente o que me etiquetéis en mensajes de odio. Paz ".