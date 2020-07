Julia Roberts es reservada con su vida privada y muy poco es lo que sabemos de la protagonista de 'Pretty Woman' más allá de sus éxitos en la gran pantalla.

La actriz está casada con Daniel Moder al que conoció en el año 2000 en el rodaje de 'The Mexican', película que la actriz protagonizaba junto a Brad Pitt, y en la que Morder fue operador de cámara. Dos años más tarde la pareja se daba el sí quiero, del cual se celebran ahora 18 años.

Roberts ha mostrado su lado romántico para felicitar a su marido por esta fecha tan especial, con el que tiene tres hijos, los gemelos Hazel y Phinnaeus de 15 años, y Henry de 13 años.

Así lo ha mostrado la actriz con una foto, que puedes ver en el vídeo de arriba, junto su pareja para festejar su 18 aniversario de boda. La intérprete ha acompañado la fotografía con un pie de foto en el que se lee "18 años #claroquesí".

Pocas son las veces que Roberts habla de su matrimonio y sus hijos. No obstante, escuchamos en 2018 cómo contaba en 'The Goop Podcast' su amor hacia su marido: "Desde que me casé con Dani mi vida nunca ha sido la misma de la manera más increíble e indescriptible. Él es mi persona favorita".

