Las imágenes más sensuales e íntimas de Noah Centineo

Desde que se dio a conocer al gran público con las películas de Netflix 'A todos los chicos de los que me enamoré' y 'Sierra Burgess es una perdedora', el actor Noah Centineo se ha convertido en toda una revolución y muchos son los seguidores a los que ha cautivado en este tiempo.

Noah está acostumbrado a posar y a través de sus redes sociales suele publicar muchas de las sesiones de fotos que protagoniza. Pero, en esta ocasión el intérprete se ha sometido a su reportaje más intimista y sexy.

La encargada de inmortalizar estas instantáneas ha sido la artista y fotógrafa palestina de origen australiano, Sarah Bahbah, quien, aunque suele capturar imágenes de mujeres principalmente, en alguna ocasión ha fotografiado a actores de Hollywood como ya hizo con Dylan Sprouse y ahora con Noah Centineo: "animan a los hombres a sentirse seguros y cómodos con su propia vulnerabilidad y transparencia", comenta al respecto.

La sesión de fotos de Noah se titula 'Dear Love' y junto a cada foto hay un texto con el que se ilustra: "Había visto a Noah en Netflix, pero no fue hasta que se me apareció en un sueño hace dos semanas cuando decidí buscarle en Instagram. [...] Noah me envió un mensaje directo y nos mantuvimos en contacto para hacer la sesión. Conectamos bastante tomando un café y unos días después hicimos 'Dear Love'. El universo alineó todo, desde nuestra conexión, a la localización, la historia y el estilo", describe así el momento en el que se conocieron y decidieron trabajar juntos.

"Celebra las complicaciones de todos los aspectos de las conexiones humanas, las conexiones que se comparten con los demás y las conexiones que tenemos con uno mismo. Le vemos cómo se transforma y empieza a entenderse a sí mismo y a sus necesidades. [...] 'Dear Love' sostiene la idea que nos permite entender la valía y el verdadero peso de la soledad y de los sueños. Es mejor estar solo y amarte a ti mismo que estar con alguien y sentir que estás solo", habla Sarah sobre lo que quiere transmitir con este trabajo que podemos ver en su cuneta de Instagram donde ha colgado las imágenes.