Durante once años hemos podido ver el recorrido de varios superhéroes para ver como todo concluía con 'Vengadores: Endgame'. Tras 23 películas es normal que algunos detalles no encajen del todo, he incluso que algún actor cambie por otro para un papel. Aunque esto es más raro, muchos fans sabrán que Mark Ruffalo no fue el primer Hulk del MCU, si no Edward Norton.

Pero Norton, aunque disfrutase mucho del papel que hizo en 2008 no continuó interpretando a Hulk por diversas razones como te explicamos en el vídeo de arriba, pero eso no es lo mejor. Ahora, una imagen navega por Reddit sobre esta cuestión que hará que te rías a carcajadas ¡Dale al play!

