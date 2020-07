Emma Stone es una de las actrices más aplaudidas de su generación, y se ha labrado una diversa y prolífica carrera en Hollywood.

Sin embargo, en el popular mundo de los superhéroes se quedó a las puertas y no pudo ponerse ningún traje. La actriz dio vida a Gwen Stacy en las películas de 'The Amazing Spiderman' junto a Andrew Garfield, una trilogía que no pudo completarse al no tener el éxito esperado.

Ahora ya ha pasado un tiempo y el Universo Marvel ha encontrado a su nuevo SpiderMan en Tom Holland con una gran aceptación, por lo que los fans han empezado a imaginar a Emma de nuevo en este tipo de aventuras, aunque esta vez como superheroína.

Un artista ha ilustrado a la actriz caracterizada como Batgirl, que supuestamente es uno de los proyectos en solitario que se están preparando en el Universo DC.

¿Qué te parece este look oscuro para la intérprete?

