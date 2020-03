El coronavirus se está expandiendo con una gran rapidez por todo el mundo y varios son los rostros conocidos que ya han dado positivo por COVID-19.

Uno de los primeros en anunciarlo a través de sus redes sociales fue Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson. Ahora, ha sido el actor británico Idris Elba quien ha utilizado también Twitter para comunicar que ha dado positivo en coronavirus.

"Esta mañana di positivo tras hacerme la prueba del COVID-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédense en casa gente y sean pragmáticos. Los mantendré informados sobre cómo estoy. Sin pánico", escribe en el post.

Idris ha compartido un vídeo donde aparece junto a su mujer en el que añade: "No tenía síntomas. Me hice la prueba porque me di cuenta de que estuve expuesto a alguien que resultó positivo. Me enteré el viernes que ellos habían dado positivo. Me puse en cuarentena y me hice el test de inmediato y obtuve los resultados hoy".

Además, el intérprete incide en la importancia de lavarse las manos y mantener la distancia de seguridad porque "esto es real", termina diciendo.

"Te quiero hermano", le dice James Gunn en la publicación en Twitter.

