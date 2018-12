Hugh Grant rompe su silencio y habla sobre la escena "más insoportable" de 'Love Actually'

'Love Actually' es uno de los clásicos navideños más conocidos del séptimo arte. Ahora, 15 años después de su estreno, Hugh Grant ha revelado que fue una de las escenas le resultó verdaderamente "insoportable" de grabar.

El actor de 58 años, tenía 43 cuando rodó la película y, según ha publicado el portal informativo MSN, el intérprete tuvo algunos problemas a la hora de rodar la escena en la que aparece bailando y haciendo el ridículo en la película.

El actor se refiere a ella como "Esa escena horrorosa en la que aparecía bailando por ahí", y asegura que es "la más insoportable que ha realizado nunca". Aunque también sea una de las favoritas de sus fans.

Aunque no parezca para tanto, el actor británico se ha defendido, diciendo que "no fue nada fácil para un inglés de unos cuarenta años, hacer eso a las siete de la mañana, congelado y sobrio".

Además, Grant ha declarado que no entiende por qué 'Love Actually' se hizo tan "popular".

Aunque él no ha dicho nada sobre la posible secuela del clásico, la actriz que interpreta a su amor en 'Love Actually', Martine McCutcheon, dijo hace poco que le encantaría, pero que no creía que el director Richard Curtis pudiera estar dispuesto a hacerlo.

Hasta que se despejen las incógnitas, nunca está de más, y menos en estas fechas, volver a ver la película una vez más.