'Fast and Furious' se convirtió en un fenómeno de masas desde el estreno de su primera película en 2001. Cada nueva película que sale se convierte en todo un evento a nivel mundial. Por suerte para los fans, este 22 de mayo por fin se estrena 'Fast and Furious 9' después de que el año pasado se estrenara el spin off 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham.

En este nuevo avance podemos ver a un nuevo integrante: John Cena, cuyo personaje no parece llevarse demasiado bien con Dominic Toretto (Vin Diesel).

Esta nueva entrega contará con actores habituales de la saga como Vin Diesel, Charlize Theron o Michelle Rodriguez. También se unen nuevas carasal proyecto como los raperos Ludacris y Cardi B, el cantante puertorriqueño Ozuna.

