No, no es broma. Ni photoshop. Este pequeño bebé se ha hecho viral por su asombroso parecido con el protagonista de 'Fast and Furious' y no lo podemos negar.

¿Estaremos ante la reencarnación del mismísimo Vin Diesel? Pues complicadito, pero nos vuelve a hacer pensar que Internet es un lugar maravilloso.