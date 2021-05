Hero Fiennes-Tiffin deja atrás 'After' y ya tiene otro proyecto romántico con una conocida actriz

Las películas de 'After' han convertido en un fenómeno a sus protagonistas, Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford, que ya cuentan con un ejército de fans.

Su química como la pareja de Hardin y Tessa ha sido muy aplaudida, y aunque aún está pendiente el estreno de la tercera y cuarta parte de la historia, además de los nuevos proyectos sobre el universo, en su vida los actores ya se han despedido de la saga.

Langford y Fiennes-Tiffin rodaron 'After. Almas Perdidas', que se estrena el próximo 3 de septiembre, y la última parte de la saga en Bulgaria el año pasado. Este traslado del rodaje provocó que muchos actores del proyecto tuviesen que ser reemplazados, como explicamos en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que para los fans aún queda mucho para despedirse de Tessa y Hardin, pero con el fin del rodaje los protagonistas ya están pasando página.

Así lo ha demostrado Hero al conocerse su nuevo proyecto, 'First Love'. Una película romántica con la que el actor vuelve al instituto junto a su co-star, Sydney Park, conocida por protagonizar 'Pretty Little Liars: The Perfectionists'. Además, curiosamente Park ya coincidió recientemente con Josephine Langford en 'Moxie', la película dirigida por Amy Poehler.

Sinopsis de 'First Love'

La historia se centra en Jim, un estudiante del último año del instituto que experimenta los altibajos del primer amor con Ann. Al mismo tiempo, los padres de Jim lidian con las consecuencias familiares provocadas por la crisis financiera de 2008.

Junto a los dos jóvenes, el reparto contará con veteranos como Diane Kruger y Jeffrey Donovan, según informa Deadline, y el drama estará dirigido y escrito por A.J. Edwards.

