Henry Cavill sorprende a sus seguidores con esta imagen de su 'cuerpo de acero'

Para todos los que dudan sobre el futuro de Henry Cavill como Superman en 'Liga de la Justicia', que no se adelanten a los acontecimientos porque el actor ha compartido una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que luce un cuerpazo digno del Hombre de Acero.

Sus entrenamientos van en serio y el actor ha querido, además de compartir los resultados, agradecérselo a su entrenador y admirar al culturismo:

"El viaje continúa. Gracias al Sr. Dave Rienzi por ser un guía tan maravilloso. Mi viaje físico a lo largo de los años ha sido interesante, con muchas caídas y muchos momentos de recompensa. He estado reflexionando mucho sobre ellos y he tenido la suerte de trabajar con algunas mentes fantásticas. Estoy muy agradecido con todos ellos. Recientemente he estado explorando algunos de los grandes culturistas, tanto del pasado como del presente. Es absolutamente fascinante a lo que se enfrentan, el impulso y la fuerza mental necesarios para llegar a ese lugar físicamente. Phil Heath, en particular, me ha llamado la atención no sólo por sus logros, sino también por el enfoque humilde e informativo de sus mensajes. Todo esto sin dejar de ser un 7x Mr Olympia. Si no has visitado su página, vale la pena echarle un vistazo".

Cavill lleva mucho tiempo entrenando para convertirse en el Hombre de Acero, y sus resultados se deben, en gran parte, a su entrenador Dave Rienzi, conocido por haber entrenado a personalidades como Dwayne Johnson. Sea como sea, confiamos en las declaraciones de Jasom Momoa y esperamos seguir disfrutando de Henry Cavill como Superman en 'Liga de la Justicia'.