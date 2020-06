Evanna Lynch estará eternamente agradecida a J.K. Rowling por haberle permitido ser Luna Lovegood en la franquicia cinematográfica de 'Harry Potter'. Y es que la actriz ya era fan de las novelas del joven mago desde hace años, y luchó arduamente por el papel. Pero eso no impide que la intérprete británica haya sido crítica con las polémicas declaraciones de J.K. Rowling sobre el género.

Tras las declaraciones de Rowling muchos han acusado a la escritora británica de ser una TERF. Daniel Radcliffe y Emma Watson, entre otros actores del Universo Mágico ya han mostrado su rechazo a las declaraciones.

J.K. Rowling decidió hace unas horas escribir un largo ensayo en el que intentó aclarar sus palabras y en el que reveló que había sido víctima de abusos sexuales y de violencia doméstica. Así, ahora ha sido Evanna Lynch, la eterna Luna Lovegood del cine, la que ha decidido hablar. Aunque el tuit ha sido eliminado más tarde, esto es lo que ha expresado la actriz en Twitter.

"Sentir que no encajas o que no eres aceptado por lo que eres son los peores y más solitarios sentimientos que un humano puede vivir y no ayudaré a marginar más a las mujeres y hombres trans. Aplaudo la inmensa valentía que muestran al abrazarse y creo que todos deberíamos escuchar sus historias, especialmente porque es el Mes del Orgullo. Personalmente, no creo que Twitter sea el lugar adecuado para tener esta conversación tan compleja y deberíamos estar leyendo artículos y memorias, escuchando podcasts y teniendo largas conversaciones sobre ello. Creo que es irresponsable discutir un tema tan delicado en Twitter a través de pensamientos fragmentados y desearía que Jo no lo hiciera. Como amiga y admiradora de Jo, no puedo olvidar lo generosa y cariñosa que es. Me entristece ver que los fans reducen a Jo a sus tweets y aparentemente desestiman su increíble trabajo filantrópico y su determinación de ayudar a la humanidad".

J.K. Rowling revela que fue víctima de abuso sexual tras sus polémicas declaraciones sobre el género