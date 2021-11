Halle Berry decidió dirigir 'Herida' por sus hijos: "Necesito salir adelante"

Halle Berry, directora y productora de 'Herida' ('Bruised'), la película que llega hoy a Netflix, ha contado que decidió meterse en el mundo de la dirección para que sus hijos se sintieran orgullosa con ella.

Berry, de 55 años, es una de las actrices más reconocidas de Hollywood, y es que su carrera dura ya más de dos décadas. Ahora, la estrella se ha embarcado en un desafío completamente nuevo al dirigir su primera película. En ella Berry interpreta a Jackie Justice, la luchadora de artes marciales mixtas retirada. Puedes ver el tráiler de 'Herida', y a Halle Berry caracterizada para el papel, en el vídeo de arriba.

Justice decide regresar al mundo de las luchas clandestinas y se ve obligada a enfrentarse a los demonios de su pasado cuando su hijo pequeño regresa a su vida. Berry, que tiene dos hijos en la vida real, interpreta a una madre que lo único que quiere es compensar los errores del pasado.

En una entrevista para Entertainment Tonight Berry ha hablado sobre lo que tiene en común con este personaje: "No hay nada que yo no haría por mis hijos, y creo que lo que Jackie Justice aprendió es que somos capaces de llegar muy lejos por nuestros hijos. Hay cosas que hago que nunca haría por mí misma, pero las hago por mis hijos y así me ha cambiado la maternidad. Y tener a mis hijos ahora es la razón por la que incluso estoy dirigiendo porque tengo que salir adelante. Tengo que seguir descubriendo más facetas de quien soy. Tengo que seguir intentando que se sientan orgullosos. Tengo que seguir modelando para ellos a alguien que esté vivo y muy involucrado en su carrera y como mujer, como mujer negra".

Sinopsis de 'Herida' ('Bruised')

Jackie Justice es una luchadora de MMA caída en desgracia que ha fracasado en lo único que se le ha dado bien en la vida: pelear sobre el ring. Cuando su hijo Manny regresa a su vida, un niño de 6 años que abandonó cuando aún era un bebé, Jackie se verá obligada a vencer a sus propios demonios, además de enfrentarse a una de las rivales más temibles del mundo del MMA. Para ello primero tendrá que luchar para convertirse en la madre que su hijo realmente merece.

