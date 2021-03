Gwyneth Paltrow afirma que "nunca quiso divorciarse" de Chris Martin

Gwyneth Paltrow y Chris Martin se conocieron en octubre del 2002 en el backstage de uno de los conciertos de Coldplay, la banda donde Martin es el vocalista. Desde entonces empezaron a salir juntos hasta que en diciembre de 2003 se casan en una boda secreta sin invitados en Santa Bárbara.

De su matrimonio nacieron sus dos hijos, Apple y Moses, y durante 10 años la actriz y el cantante fueron uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. Hasta que en el año 2014 anuncian su separación a través de un comunicado en Goop, la web de la empresa de la actriz.

Ahora, siete años después de su separación la Gwyneth ha confesado en una entrevista a Anna Faris en 'Unqualified' que nunca quiso divorciarse de Chris Martin: "Al divorciarme, he aprendido mucho de algo que menos quería en el mundo. Nunca quise divorciarme. En teoría, nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos", afirma la actriz.

Aunque, asegura que gracias a esta decisión ha podido aprender mucho de sí misma y evolucionar de una forma que jamás había pensado: "Pero he aprendido más sobre mí a través de ese proceso de lo que podría haber imaginado".

Tras su ruptura con el artista Gwyneth Paltrow empezó a salir con el productor de 'Glee', Brad Falchuk, a quien conoció mientras participaba en algunos capítulos de la serie musical. "Debido a que me enfoqué en la responsabilidad, pude encontrar al hombre más increíble y construir algo que nunca antes había tenido con Brad, mi esposo".

Paltrow y Falchuck se casaron en septiembre de 2018, momento en el que empezó una nueva vida para la actriz: "Fuimos amigos primero durante mucho tiempo y luego una vez pensé:'¿Vamos a tener una cita? ¿Está pasando esto?' Me asusté porque él es una persona que exige presencia, intimidad y comunicación de una manera que yo simplemente no sabía cómo hacerlo... si tengo una discusión me encierro, luego salgo de la habitación y él estaba como, 'No', él dice: 'Absolutamente no, estamos sentados y estamos resolviendo esto", comenta sobre cómo cambió alguna de sus actitudes de pareja.

"Él exige que sea honesta conmigo misma de una manera que es difícil para mí pero que realmente me ayuda a crecer", termina diciendo.

Una relación excepcional con Chris Martin

Tras su divorcio, Gwyneth Paltrow y Chris Martin han mantenido una relación excepcional. Primero por sus dos hijos que tienen en común, pero, más allá, la expareja ha demostrado que se puede seguir teniendo una gran relación de amistad después de haber roto como pareja.

Tanto es así que la intérprete tiene una estupenda relación con la pareja de Chris Martin, la actriz de 'Cincuenta Sombras de Grey' Dakota Johnson con quien sale desde 2017 y se ha rumoreado que están planeando su boda juntos, donde parece ser Paltrow tendrá un papel importante.

