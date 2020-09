¿Te diste cuenta? El guiño a 'Crepúsculo' escondido en 'Tenet' con el personaje de Robert Pattinson

Robert Pattinson es uno de los actores del momento gracias a papeles en los que se le ha visto recientemente como 'El faro', 'Tenet' o los proyectos que tiene previstos como 'The Batman' o 'The Devil All the Time'. Sin duda el actor ha conseguido dar un espectacular giro a su carrera después de ser un ídolo adolescente.

Pero aunque el intérprete se ha querido descartar todo lo posible de su papel más famoso como Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo', parece que este le ha perseguido hasta 'Tenet', pues un momento de la película muestra una clara referencia al vampiro que puede que pasaras por alto.

Si quieres saber cuál ha sido esta referencia en la película de Christopher Nolan, tienes toda la información en el vídeo de arriba.

Seguro que te interesa

El consejo que Christian Bale le dio a Robert Pattinson para 'The Batman'