Vuelve el rodaje de 'The Batman', pero sin Robert Pattinson

'The Batman', la película de Matt Reeves ha despertado mucha expectación entre los fans de DC. Desde que se anunció a elenco y se mostró el trailer en la DC Fandome, las expectativas de los seguidores de este superhéroe no han dejado de crecer. Sin embargo, no es el rodaje más afortunado de la historia del murciélago, ya que ha tenido que ser detenido en varias ocasiones.

Robert Pattinson dará vida a Batman en esta nueva película y los fans parecen estar encantados. No obstante, el actor no está teniendo mucha suerte con el rodaje. La cinta sufrió los efectos del coronavirus y tuvo que detener su grabación cuando los efectos de la pandemia impedían llevarla a cabo con seguridad. Recientemente habían retomado el rodaje en Londres, pero poco después tuvieron que detenerlo, ya a que Pattinson dio positivo en Covid-19.

"Un miembro del rodaje de 'The Batman' ha dado positivo en Covid-19 y está en aislamiento de acuerdo con los protocolos establecidos. El rodaje está temporalmente detenido", notificaba Warner Bros, encargada de esta superproducción.

Pero el show debe continuar. De este modo se ha decidido retomar el rodaje mientras que el actor guarda cuarentena. Desde Warner Bros aseguran que las medidas de seguridad que se estaban llevando eran muy estrictas y que no es necesario que el resto del equipo guarde cuarentena preventiva.

Si todo sale según lo previsto, podremos disfrutar de la película de Matt Reeves en junio de 2021 y en ella podremos ver a actores como Jeffrey Wright, haciendo de comisario Gordon, a Andy Serkis, dando vida al mayordomo de Batman, Alfred, a Zoë Kravitz, que será Catwoman, a Paul Dano, Enigma, a Colin Farrell, como el Pingüino y al propio Pattinson.

