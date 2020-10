Glenn Close se crea un disfraz casero de Cruella de Vil con el que vuelve a ser la villana de los '101 Dálmatas'

Antes de la fiebre por los remakes en acción real que Disney lleva realizando en los últimos años como: 'La Bella y la Bestia', 'Aladdin' o 'Mulán', entre muchos otros que están por llegar. En 1996 se llevó al cine la versión de carne y hueso del clásico de 1961 '101 Dálmatas'.

Le película contó entre su reparto con Joely Richardson como Anita, Jeff Daniels como Rogers y la flamante Glenn Close quien encarnó a Cruella de Vil.

Close brilló con su magnífica interpretación de la superficial villana que está dispuesta a sacrificar a todos estos adorables perritos solo para hacerse un abrigo con sus pieles. Además, años después la actriz volvió a meterse en el papel de Cruella en la secuela de la cinta, '102 Dálmatas', que se estrenó en el año 2000.

Pues bien, ahora, 20 años después Glenn ha vuelto a convertirse en el personaje de Disney pero de una forma un tanto más de andar por casa. Y es que, ha sido ella misma quien ha confeccionado el disfraz con el atrezzo que ha encontrado en casa.

El motivo por el que lo ha hecho se debe al evento que están preparando las protagonistas de 'El retorno de las brujas' (Bette Midler, Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker) para Halloween. Así lo ha comentado ella misma en su cuenta de Instagram donde ha subido las imágenes:

"Participando en la recaudación de fondos virtual HOCUS HALLOWEEN de BETTE MIDLER para su notable PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE NUEVA YORK. Me aseguraré de publicar una invitación cuando pueda. Estas imágenes y videos fueron tomados por Seonaid 'Sho' Campbell", escribe.

Para después ir punto por punto sobre los accesorios de su caracterización de Cruella casera: "Palillo pintado de rojo = boquilla. Peluca — online. Guantes rojos con uñas negras = guantes negros con uñas debajo de guantes rojos con puntas cortadas. Bufanda de leopardo = calzoncillos largos de seda. Orejas de cachorro dálmata = tienda local de Halloween. Abrigo = armario de mi película 'The Wife'. Maquillaje: No tenía una base muy pálida, así que probé talco para bebés. Queda raro en los lados de mi cara. No fue un gran éxito. También necesitaba un delineador de ojos líquido... la próxima vez".

Seguro que te interesa:

Test Disney imposible: ¿Sabes cuál es el nombre de estos 12 personajes? La dificultad va en aumento