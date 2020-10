Fue una "terrible mentira": Hugh Grant quiere hacer una secuela de 'Notting Hill' con Julia Roberts con este duro final

El famoso actor londinense, Hugh Grant, es especialmente recordado por cintas como 'Love Actually' y 'Notting Hill', ambas comedias románticas. Y con el sentido del humor que le caracteriza, el actor ha revelado que le gustaría hacer una oscura secuela del éxito de 1999, ('Notting Hill').

Según ha manifestado durante una ronda de preguntas y respuestas en medio de la promoción de su nueva miniserie para HBO, 'The Undoing', Grant quiere una nueva versión donde los personajes experimenten una gran cantidad de miseria para demostrar que el final feliz de la película fue una "terrible mentira".

"Me gustaría hacer una secuela de una de mis propias comedias románticas que muestre lo que pasó después de que esas películas terminaran. Para probar realmente la terrible mentira que fueron todas, es decir, su final feliz. Me gustaría hacerla con Julia Roberts y el terrible divorcio que sucedió después, con abogados realmente caros, niños involucrados en el tira y afloja, mares de lágrimas Psicológicamente marcado para siempre. Me encantaría hacer esa película", bromeó el actor.

Todos recordamos que la trama de 'Notting Hill' cuenta la historia del librero Will Thacker (Grant) y de la actriz de Hollywood Anna Scott (Julia Roberts), que se encuentran por casualidad en su tienda, se enamoran y terminan casándose. No podemos ni imaginar que le haría a la secuela de 'Love Actually'.

Seguro que te interesa:

"No has envejecido ni un poco": Así es ahora Thomas Brodie-Sangster, el actor de 'Love Actually' quien sigue pareciendo un adolescente aunque tiene 30 años