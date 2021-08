La foto de Orlando Bloom tras el accidente que casi le cuesta la vida: "Me aplasté la columna vertebral"

Orlando Bloom tiene actualmente 44 años y es uno de los actores más conocidos a nivel internacional. Pero, antes de convertirse en una estrella de Hollywood el británico sufrió un tremendo accidente.

Fue a principios de los 2000 cuando Orlando se dio a conocer tras encarnar a Legolas en 'El señor de los Anillos' alcanzando una fama enorme con la que catapulto su carrera. Pero, lo que pocos saben, es que unos años antes Bloom estuvo a punto de perder la vida.

"A los 20, me caí de una ventana del cuarto piso y me rompí la espalda. Durante cuatro días dijeron que nunca volvería a caminar, pero tuve una recuperación milagrosa", explicaba el actor sobre su accidente a 'The Guardian'.

Ahora, más de 20 años después, Orlando Bloom ha querido reflexionar sobre lo ocurrido compartiendo una imagen en su cuenta personal de Instagram donde ha publicado una foto poco después del accidente.

"Ese soy yo con mi aparato ortopédico para la espalda alrededor de 1998 aproximadamente 3 meses después de que me caí 3 pisos y me aplasté la columna vertebral, escapé por poco de la muerte y la parálisis... agradecido todos los días por mis extremidades que me permiten superar mis límites y vivir la vida al límite (más seguro ahora)", escribe junto a dos fotos montando en bici. Una después del accidente y otra reciente.

Muchos con los comentarios que ha recibido en el post de Instagram pero destacan los mensajes que le han escrito su pareja Katy Perry quien le dice: "Te quiero". Y Miranda Kerr, su ex-mujer y madre de su hijo mayor: "Muy orgullosa de ti", dice con amor.

