Filtradas imágenes de Christian Bale irreconocible como el villano de 'Thor: Love and Thunder'

'Thor: Love and Thunder' sigue siendo otro de los grandes misterios de Marvel Studios y seguimos sin muchos detalles de la nueva aventura del Dios del Trueno. Marvel sorprendió a los fans con este anuncio durante la Comic Con de 2019, ya que es la primera vez que uno de sus héroes va más allá de una trilogía.

Aunque es normal que hayan tomado esta decisión ya que Thor, interpretado por Chris Hemsworth, fue uno de los personajes más queridos de su MCU. Esto fue a más tras continuar con el desarrollo de Thor durante 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'.

Para esta nueva entrega Marvel parece que lo ha dado todo y han hecho nuevas incorporaciones al nivel de Christian Bale. Pero también han querido traer el inesperado regreso de Natalie Portman como Jane Foster y continuar con Tessa Thompson haciendo de Valkiria y ganando protagonismo.

Natalie Portman y Chris Hemsworth en 'Thor' | Marvel

Y aunque es poco lo que se sabe de la nueva película de Thor, sí sabemos que el nuevo villano será interpretado por Christian Bale. Marvel ha traído al que fuera el Caballero Oscuro en la trilogía de Christopher Nolan y ahora será parte del MCU, dando vida a Gorr The God Butcher.

Primer vistazo a Christian Bale

Por el momento 'Thor: Love and Thunder' no cuenta con un tráiler oficial y los fans poco o nada saben sobre la historia que veremos. Y a falta de una sinopsis oficial, sabemos que la película se basará en la serie de cómics 'The Mighty Thor'.

Pero parece que hay algo de luz sobre esta cuarta película de Thor. Y es que esta semana se han filtrado nuevas imágenes del rodaje en las que hemos podido ver por primera vez a Christian Bale interpretando a su personaje.

En las imágene, que puedes ver aquí, del set de rodaje podemos ver al actor, completamente irreconocible con un traje gris y al igual que la cara y rodando escenas en solitario. Bale dará vida a Gorr The God Butcher quién será el nuevo villano al que se tendrá que enfrentar Thor.

'Thor: Love and Thunder' tiene previsto su estreno el 6 de mayo de 2022 tras haber sufrido un retraso debido a la pandemia.

